Перерезал горло спящим родственникам: жителя Астаны задержали по подозрению в убийстве

Предположительно, родственники забрали у юноши сотовый телефон, в котором он играл во Free Fire. Дождавшись ночи, астанчанин взял нож и перерезал каждому спящему родственнику горло. Один человек скончался на месте, трое — госпитализированы в тяжелом состоянии.