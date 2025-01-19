ЦАХАЛ продолжил атаки по позициям ХАМАС

«Перемирие не вступит в силу до тех пор, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства», — подчеркнул пресс-секретарь ХАМАС Даниэль Хагари.
Прямо сейчас истребители ЦАХАЛ обстреливают цели в центре и на севере сектора Газа.
«ЦАХАЛ продолжает быть готовым к обороне и нападению и не допустит нанесения вреда безопасности жителей государства Израиль», — подчеркнули в ЦАХАЛ.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условием для начала прекращения огня в Газе выполнение ХАМАС своих обязательств, то есть предоставление Израилю списка подлежащих освобождению в первую фазу перемирия заложников.
В ХАМАС заявляли, что привержены выполнению обязательств по соглашению о прекращении огня, а задержки связаны с техническими причинами.
Портал Ynet писал со ссылкой на представителя ХАМАС, что палестинское движение по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить. Собеседник издания пояснил, что связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется «физически с помощью курьеров», что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников.