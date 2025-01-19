ЦАХАЛ продолжил атаки по позициям ХАМАС

Портал Ynet писал со ссылкой на представителя ХАМАС, что палестинское движение по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить. Собеседник издания пояснил, что связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется «физически с помощью курьеров», что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников.