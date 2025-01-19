В Магадане более 40 животных погибли из-за пожара

«Пожар потушили на площади 276 кв. м. К сожалению, в огне погибли 15 коров, 1 баран, 5 коз, 10 кур, 2 индюка и 8 котов. Всего для ликвидации пожара привлекались 36 человек и 8 единиц техники», — сказали в ведомстве.