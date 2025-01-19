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В Магадане более 40 животных погибли из-за пожара

Площадь возгорания составила 276 кв. м.

Источник: Reuters

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Около 40 животных погибли во время пожара на территории частного домовладения в Магадане Магаданской области. Площадь возгорания в большом хлеву составила 276 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Магаданской области.

«Пожар потушили на площади 276 кв. м. К сожалению, в огне погибли 15 коров, 1 баран, 5 коз, 10 кур, 2 индюка и 8 котов. Всего для ликвидации пожара привлекались 36 человек и 8 единиц техники», — сказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что тушили огонь почти 7 часов. Ликвидацию пожара затрудняла большая площадь хлева, особенности строений и низкая температура воздуха. Была угроза перехода пламени на соседние постройки.

Причины пожара уточняются, предварительно, специалисты рассматривают версии неисправности печного оборудования и аварийный режим работы электросети.

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