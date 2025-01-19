С побережья Крыма вывезли более 158 тонн загрязненного мазутом грунта

Об этом сообщили в МЧС России.
В ведомстве уточнили, что за неделю в Крыму собрали свыше 60 тонн загрязнений. Спасатели и волонтеры очистили более 180 километров побережья.
От Керчи до села Портовое проводится обследование береговой линии на наличие мазутных пятен.
Ранее сообщалось, что в субботу на побережье Сакского района мазутных пятен не обнаружили. Глава администрации района Владислав Хаджиев уточнил, что мониторинг проводится на постоянной основе, специалисты обследуют 43 километра побережья ежедневно.