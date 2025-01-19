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С побережья Крыма вывезли более 158 тонн загрязненного мазутом грунта

С побережья Крыма вывезли более 158 тонн песка и грунта, загрязненных мазутом.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве уточнили, что за неделю в Крыму собрали свыше 60 тонн загрязнений. Спасатели и волонтеры очистили более 180 километров побережья.

От Керчи до села Портовое проводится обследование береговой линии на наличие мазутных пятен.

Ранее сообщалось, что в субботу на побережье Сакского района мазутных пятен не обнаружили. Глава администрации района Владислав Хаджиев уточнил, что мониторинг проводится на постоянной основе, специалисты обследуют 43 километра побережья ежедневно.

экология