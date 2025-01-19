Новосибирец отсудил полмиллиона у МВД за ошибку в загранпаспорте

Житель Новосибирска получил компенсацию в размере 500 тысяч рублей от МВД из-за ошибки в загранпаспорте, которая не позволила ему вовремя вылететь на отдых. Мужчина запланировал поездку на Пхукет, заплатив за тур 4 миллиона рублей, но в аэропорту выяснилось, что его паспорт не соответствует требованиям.