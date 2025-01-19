Новосибирец отсудил полмиллиона у МВД за ошибку в загранпаспорте

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, ошибка заключалась в нарушении правил формирования данных в машиночитаемой строке документа и неправильном написании реквизитов.
Мужчина был вынужден обратиться в МВД для получения нового паспорта, а затем купить дополнительные билеты на рейс. После возвращения домой он подал иск с требованием возмещения расходов и компенсации морального ущерба.
Центральный районный суд Новосибирска признал иск обоснованным и постановил, что МВД должно выплатить истцу 500 тысяч рублей.