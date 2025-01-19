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Сотни людей остались без отопления в центре Ростова-на-Дону 19 января

В Крещение отопление отключили в 11 многоквартирных домах в центре Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 19 января, сотни жителей донской столицы остались без тепла в квартирах. Как сообщает в своем официальном телеграм-канале исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов, батареи остывают в 11 многоэтажках в Ленинском районе донской столицы. Сообщение о коммунальной аварии появилось в 10:30.

— В связи с выявленным дефектом теплотрассы по улице Красноармейская, 36, временно ограничено теплоснабжение 11 многоквартирных домах в границах переулка Доломановский, улицы Лермонтовской, площади Гвардейской и улицы им. Максима Горького, — обозначил территорию, где люди остались без тепла, Сергей Орлов.

По словам и.о. министра ЖКХ региона, восстановительные работы на месте проводит бригада «Ростовских тепловых сетей».

Добавим, что ориентировочный срок устранения проблемы и начала подачи тепла в дома горожан не уточняется.