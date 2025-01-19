Пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ в баре — не получилось

МИНСК, 19 янв — Sputnik. В Светлогорском районе Гомельской области задержали нарушителя, который необычным образом хотел уйти от ГАИ.
Во время патрулирования инспекторы обратили внимание на BMW, который ночью ехал по встречке без включенных фар. Водителю подали сигнал об остановке, однако он ускорился и сманеврировал в сторону бара, где планировал затеряться в толпе.
Сотрудники дорожной милиции догнали нарушителя, не успевшего скрыться: им оказался 39-летний местный житель. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, позже медицинское освидетельствование показало 1,2 промилле.
За неповиновение милиционерам водитель BMW был водворен в изолятор временного содержания. На него составили пять административных материалов. В итоге он получил 13 суток ареста, штраф 200 базовых величин (8 400 рублей) и лишился водительских прав на пять лет.
Транспортное средство нарушителя было доставлено на охраняемую стоянку. Как отметили в МВД, ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ.
Напомним, что с 1 января 2025 года в Беларуси действуют новые размеры штрафов, касающихся нарушений ПДД.