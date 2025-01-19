Мошенники лишили двух подруг из Уфы трех миллионов рублей

Как рассказали в МВД Башкирии, 59-летней местной жительнице неизвестные названивали целый месяц. Они представились женщине сотрудниками инвестиционной компании и убедили ее перевести им более полутора миллионов рублей. Из это суммы 150 тысяч были кредитными, а остальные — личными накоплениями.
После этого мошенники вышли на 56-летнюю подругу уфимки и предложили поучаствовать в выводе денег знакомой через брокерскую платформу. Чтобы помочь, она отправила злоумышленникам почти полтора миллиона рублей. Более миллиона взяла в кредит, а 400 тысяч из личных накоплений.
Полиция возбудила уголовные дела по статье «Мошенничество».