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Мошенники лишили двух подруг из Уфы трех миллионов рублей

В Уфе две подруги попались на уловки мошенников и перевели им по полтора миллиона рублей. Как только они поняли, что стали жертвами аферистов, обратились в полицию.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в МВД Башкирии, 59-летней местной жительнице неизвестные названивали целый месяц. Они представились женщине сотрудниками инвестиционной компании и убедили ее перевести им более полутора миллионов рублей. Из это суммы 150 тысяч были кредитными, а остальные — личными накоплениями.

После этого мошенники вышли на 56-летнюю подругу уфимки и предложили поучаствовать в выводе денег знакомой через брокерскую платформу. Чтобы помочь, она отправила злоумышленникам почти полтора миллиона рублей. Более миллиона взяла в кредит, а 400 тысяч из личных накоплений.

Полиция возбудила уголовные дела по статье «Мошенничество».