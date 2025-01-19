В секторе Газа погибли 10 палестинцев из-за ударов ЦАХАЛ

ДУБАЙ, 19 января. /ТАСС/. По меньшей мере десять палестинцев погибли, более 25 пострадали в результате ударов израильской армии, возобновившей боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщила служба гражданской обороны палестинского анклава.
По ее данным, шесть человек погибли в городе Газа, один — в городе Рафах, еще трое — в северных районах анклава. Все погибшие стали жертвами ударов, нанесенных израильской армии после 9:30 мск, когда должен был наступить режим прекращения огня.
Ранее армия Израиля заявила о начале новой волны ударов по объектам ХАМАС на территории сектора Газа на фоне невыполнения палестинским радикальным движением условий соглашения о прекращении огня. Израильская сторона сообщила, что не получила список заложников, подлежащих освобождению в рамках первого этапа реализации сделки. Движение ХАМАС объяснило «техническими причинами» несоблюдение условий соглашения, которое предусматривает передачу списка заложников.