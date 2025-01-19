Сегодня в Омске загорелся частный дом

Сегодня, 19 января, в Омске загорелся частный жилой дом по улице 3-я Станционная. Сообщение о пожаре поступило на пульт «01» около половины первого дня.
Площадь возгорания составила 90 кв. метров, здание тушили 29 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Уже через полчаса пламя удалось сбить, однако за это время при пожаре был травмирован мужчина.
Причина, по которой загорелся дом, пока неизвестна. На месте работают дознаватели МЧС.
Напомним, вчера крупный пожар случился в пятиэтажке в Камерном переулке, из здания были эвакуированы 10 человек.