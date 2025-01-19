В Новосибирской области три человека погибли в ДТП на трассе

— Женщина за рулем «Тойота Ипсум» ехала из Барнаула в Новосибирск. На трассе она выехала на встречную полосу и врезалась в «Лифан». За его рулем сидел мужчина, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.