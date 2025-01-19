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В Новосибирской области три человека погибли в ДТП на трассе

Еще один человек получил травмы.

Источник: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирской области три человека погибли в ДТП на трассе. Трагедия произошла днем 19 января в Черепановском районе между поселком Дорогино и Посевная.

— Женщина за рулем «Тойота Ипсум» ехала из Барнаула в Новосибирск. На трассе она выехала на встречную полосу и врезалась в «Лифан». За его рулем сидел мужчина, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Водители машин погибли. Также скончался пассажир «Тойоты». Еще один пассажир иномарки получил травмы.

ГИБДД работает на месте и устанавливает все обстоятельства произошедшего.