В Новосибирской области три человека погибли в ДТП на трассе. Трагедия произошла днем 19 января в Черепановском районе между поселком Дорогино и Посевная.
— Женщина за рулем «Тойота Ипсум» ехала из Барнаула в Новосибирск. На трассе она выехала на встречную полосу и врезалась в «Лифан». За его рулем сидел мужчина, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Водители машин погибли. Также скончался пассажир «Тойоты». Еще один пассажир иномарки получил травмы.
ГИБДД работает на месте и устанавливает все обстоятельства произошедшего.