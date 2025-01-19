Генпрокуратура подала в суд на Петербургский нефтяной терминал

К слову, в конце 2024 года Петербургский нефтяной терминал угодил в скандал. Суд в Москве взял под арест половину акций компании, которые принадлежат Елене Васильевой, владелице ПНТ. Остальная часть компании принадлежит братьям-бизнесменам Михаилу и Евгению Скигиным, они не раз конфликтовали с Васильевой и шли с разбирательствами все в тот же арбитражный суд.