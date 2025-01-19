Генпрокуратура подала в суд на Петербургский нефтяной терминал

Генеральная прокуратура РФ имеет претензии к Петербургскому нефтяному терминалу (ПНТ). Надзорный орган подал иск к компании из Северной столицы. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Но ответчиков несколько: это фирмы «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». При этом суть претензий не указывается.
Третьими лицами в иске значатся Росимущество, а также ФАС и «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.».
— 17 января подано исковое заявление о несостоятельности, — сообщается в карточке.
К слову, в конце 2024 года Петербургский нефтяной терминал угодил в скандал. Суд в Москве взял под арест половину акций компании, которые принадлежат Елене Васильевой, владелице ПНТ. Остальная часть компании принадлежит братьям-бизнесменам Михаилу и Евгению Скигиным, они не раз конфликтовали с Васильевой и шли с разбирательствами все в тот же арбитражный суд.