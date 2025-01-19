Мужчина погиб из-за бенгальского огня в Иркутске. ЧП произошло в хозяйственной постройке на улице Николаева. Об этом сообщается пресс-служба регионального ГУ МЧС.
— Как установили дознаватели, 46-летний мужчина вместе с сожительницей поджег пиротехническое изделие в хозпостройке. Искры попали на легковоспламеняющуюся жидкость, что привело быстрому распространению огня, — говорится в сообщении.
Женщина покинула помещение самостоятельно, а мужчина в это время своими силами пытался потушить огонь. К несчастью, он погиб. Пожар на площади 165 квадратных метров ликвидировали 24 сотрудника с помощью шести единиц техники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Забайкалья погиб при пожаре из-за неосторожного курения.