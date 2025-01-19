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Мужчина погиб из-за бенгальского огня в Иркутске

Искры попали на легковоспламеняющуюся жидкость и произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мужчина погиб из-за бенгальского огня в Иркутске. ЧП произошло в хозяйственной постройке на улице Николаева. Об этом сообщается пресс-служба регионального ГУ МЧС.

— Как установили дознаватели, 46-летний мужчина вместе с сожительницей поджег пиротехническое изделие в хозпостройке. Искры попали на легковоспламеняющуюся жидкость, что привело быстрому распространению огня, — говорится в сообщении.

Женщина покинула помещение самостоятельно, а мужчина в это время своими силами пытался потушить огонь. К несчастью, он погиб. Пожар на площади 165 квадратных метров ликвидировали 24 сотрудника с помощью шести единиц техники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Забайкалья погиб при пожаре из-за неосторожного курения.