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Бастрыкину доложат о ситуации с обманом дольщиков в Севастополе

Бастрыкину доложат о ситуации с обманом дольщиков в Севастополе, сообщает пресс-служба Информационного центра СКР.

В комментариях в соцсети СК России обратилась жительница Севастополя. Женщина рассказала, что она и другие жители, в числе которых многодетные семьи, купили квартиры в одном из ЖК. Его сдача планировалась в 2021 году.

Недвижимость частично начали передавать покупателям только в мае прошлого года. Однако до настоящего времени права всех обратившихся не восстановлены.

В ГСУ СК России по Крыму и Севастополю проводится процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.

СК