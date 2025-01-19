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В Сургуте двое подростков погибли при пожаре

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что возгорание могло произойти из-за неисправности печного оборудования в бане.

Источник: РИА "Новости"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Два подростка погибли в результате пожара в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Утром 19 января поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в СОТ “Чернореченский” города Сургута спасателями обнаружены тела двух подростков 2008 и 2009 годов рождения», — говорится в сообщении.

Следствие возбудило по факту происшествия уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправности печного оборудования в бане. Для установления причины возгорания проведут экспертизу.

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