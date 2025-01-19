«Думал затеряться среди посетителей». Пьяный водитель BMW прятался в баре после погони ГАИ

В этот раз на мужчину составили пять административных материалов. Также за неповиновение милиционерам его водворили в ИВС, арестовав на 13 суток, а его авто доставили на штрафстоянку. Кроме того, пьяный водитель заплатит штраф 200 базовых величин (8,4 тысячи белорусских рублей в январе 2025-го), его также на 5 лет лишат водительских прав.