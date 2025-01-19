«Думал затеряться среди посетителей». Пьяный водитель BMW прятался в баре после погони ГАИ

В Светлогорске пьяный водитель, уходя от погони ГАИ, спрятался в баре. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Так, сотрудники ГАИ обратили внимание на «БМВ», которое в темное время ехало без фар. Водитель проигнорировал сигнал об остановке и стал уходить от погони ГАИ.
В итоге водитель доехал до ближайшего бара, выбежал из авто и попытался затеряться среди других посетителей, но ему это не удалось.
Медосвидетельствование выявило у задержанного фигуранта 1,2 промилле. Выяснилось, что 39-летнего солигорчанина ранее уже неоднократно привлекали к административной ответственности по линии ГАИ.
В этот раз на мужчину составили пять административных материалов. Также за неповиновение милиционерам его водворили в ИВС, арестовав на 13 суток, а его авто доставили на штрафстоянку. Кроме того, пьяный водитель заплатит штраф 200 базовых величин (8,4 тысячи белорусских рублей в январе 2025-го), его также на 5 лет лишат водительских прав.
Еще в Минске женщина на BMW въехала в столб, когда ее машину подбил другой водитель.
Тем временем в ГАИ сказали, что автомобиль есть у каждого второго белоруса.