В Балаклаве спасатели и волонтеры очищают пляж от мазута

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он отметил, что за субботу с севастопольского побережья вывезли более 15 тонн грунта, загрязненного мазутом. Санитарные работы проводились в Балаклаве и Голубой бухте.
Также силами специализированного предприятия организован вывоз мешков с загрязнениями: 18 января мешки вывозили с побережья поселка Кача. Для этих целей задействовали тяжелую технику.
Работы ведутся на постоянной основе. Кроме того, продолжается мониторинг акватории и береговой линии.
По словам губернатора, в государственной ветлечебнице находятся пять птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Пернатые проходят реабилитацию.