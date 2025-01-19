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В Балаклаве спасатели и волонтеры очищают пляж от мазута

В воскресенье, 19 января, спасатели и волонтеры проводят работы по очистке пляжа «Инжир» в Балаклаве.

Источник: AP 2024

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что за субботу с севастопольского побережья вывезли более 15 тонн грунта, загрязненного мазутом. Санитарные работы проводились в Балаклаве и Голубой бухте.

Также силами специализированного предприятия организован вывоз мешков с загрязнениями: 18 января мешки вывозили с побережья поселка Кача. Для этих целей задействовали тяжелую технику.

Работы ведутся на постоянной основе. Кроме того, продолжается мониторинг акватории и береговой линии.

По словам губернатора, в государственной ветлечебнице находятся пять птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Пернатые проходят реабилитацию.

экология