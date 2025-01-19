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«Маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась». Семь человек доставлены в больницу после опрокидывания маршрутки под Минском

Шестеро взрослых и ребенок пострадали в жестком ДТП с маршруткой под Минском.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе 19 января в ДТП попало маршрутное такси «Мерседес», сообщили в пресс-службе МВД.

Жесткая авария произошла примерно в 10.00 часов на третьем километре местной автодороги Н24956 на подъезде к городскому поселку Мачулищи от трассы Р-23, направлением Минск — Микашевичи.

Предварительно установлено, что 34-летний маршрутчик не справился с управлением, и маршрутка съехала в правый по ходу движения кювет, где опрокинулась.

ДТП с маршруткой под Минском 19 января. Фото: МВД.

В аварии пострадали семь пассажиров маршрутки, среди которых также 11-летний ребенок. Пострадавших доставили в больницу для обследования.

Кроме того, пьяный водитель BMW прятался в баре после погони ГАИ: «Думал затеряться среди посетителей».

Еще в Минске женщина на BMW въехала в столб, когда ее машину подбил другой водитель.

Тем временем в ГАИ сказали, что автомобиль есть у каждого второго белоруса.