«Маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась». Семь человек доставлены в больницу после опрокидывания маршрутки под Минском

В Минском районе 19 января в ДТП попало маршрутное такси «Мерседес», сообщили в пресс-службе МВД.
Жесткая авария произошла примерно в 10.00 часов на третьем километре местной автодороги Н24956 на подъезде к городскому поселку Мачулищи от трассы Р-23, направлением Минск — Микашевичи.
Предварительно установлено, что 34-летний маршрутчик не справился с управлением, и маршрутка съехала в правый по ходу движения кювет, где опрокинулась.
ДТП с маршруткой под Минском 19 января. Фото: МВД.
В аварии пострадали семь пассажиров маршрутки, среди которых также 11-летний ребенок. Пострадавших доставили в больницу для обследования.
Кроме того, пьяный водитель BMW прятался в баре после погони ГАИ: «Думал затеряться среди посетителей».
Еще в Минске женщина на BMW въехала в столб, когда ее машину подбил другой водитель.
Тем временем в ГАИ сказали, что автомобиль есть у каждого второго белоруса.