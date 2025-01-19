В Пермском крае за сутки произошло пять пожаров

В Пермском крае за вчерашний день, 18 января, произошло пять пожаров. Все возгорания удалось вовремя потушить, пострадавших и травмированных нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«На территории Пермского края ликвидировано 5 пожаров, из них: по 1 пожару на территории города Перми, Оханского, Нытвенского, Лысьвенского, Добрянского муниципальных образований», — уточнили спасатели.
В целях профилактики сотрудники МЧС провели 1513 обходов мест проживания граждан, проинструктировали 2740 человек, распространили 2 119 памяток.