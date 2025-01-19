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В Пермском крае за сутки произошло пять пожаров

Пострадавших и травмированных в результате ЧП нет.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае за вчерашний день, 18 января, произошло пять пожаров. Все возгорания удалось вовремя потушить, пострадавших и травмированных нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«На территории Пермского края ликвидировано 5 пожаров, из них: по 1 пожару на территории города Перми, Оханского, Нытвенского, Лысьвенского, Добрянского муниципальных образований», — уточнили спасатели.

В целях профилактики сотрудники МЧС провели 1513 обходов мест проживания граждан, проинструктировали 2740 человек, распространили 2 119 памяток.

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