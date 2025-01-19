В Петербурге ликвидировали пожар в жилом доме

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Пожар в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, где горела кровля, ликвидировали, сообщает городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в доме № 16 на 5-й Советской улице. В пятиэтажном жилом здании происходило горение кровли на площади 70 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуированы 15 человек. На месте пожара был обнаружен погибший мужчина. В 09.45 пожар был локализован.
«В 11.36 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара было привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 32 человека.