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В Петербурге ликвидировали пожар в жилом доме

В центре Петербурга ликвидировали пожар в жилом доме, где горела кровля.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Пожар в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, где горела кровля, ликвидировали, сообщает городское ГУМЧС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в доме № 16 на 5-й Советской улице. В пятиэтажном жилом здании происходило горение кровли на площади 70 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуированы 15 человек. На месте пожара был обнаружен погибший мужчина. В 09.45 пожар был локализован.

«В 11.36 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара было привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 32 человека.

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