Жителей Башкирии в 2025 году ждет 121 выходной день

Стало известно, как будут отдыхать жители Башкирии в 2025 году. Как рассказали в республиканском минтруда, в наступившим году ожидается 121 выходной день, а отработать жителям региона предстоит 244 дня.
Дополнительными выходными днями в Башкирии станут 30 марта и 6 июня, когда мусульмане будут праздновать Ураза-байрам и Курбан-байрам. Также выходным будет 11 октября, когда Башкирия будет отмечать День республики.
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