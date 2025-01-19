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Жителей Башкирии в 2025 году ждет 121 выходной день

В Башкирии в 2025 году будет 121 выходной и праздничный день.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как будут отдыхать жители Башкирии в 2025 году. Как рассказали в республиканском минтруда, в наступившим году ожидается 121 выходной день, а отработать жителям региона предстоит 244 дня.

Дополнительными выходными днями в Башкирии станут 30 марта и 6 июня, когда мусульмане будут праздновать Ураза-байрам и Курбан-байрам. Также выходным будет 11 октября, когда Башкирия будет отмечать День республики.

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