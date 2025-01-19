Поджигатель военкомата в Петербурге обжаловал приговор

Суд установил, что в сентябре 2023 года Новогренко получил через интернет предложение поджечь любое здание военкомата в Петербурге за 100 тыс. рублей. Ему прислали инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства (СЗУ), а также инструкции по конспирации и совершению преступления. Мужчина изготовил несколько СЗУ для поджога военкомата Невского района, расположенного недалеко от его дома.