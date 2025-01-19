Минчанин бил ногами машину 67-летней пенсионерки из-за обиды на своих друзей

Выяснилось, что за несколько дней до этого машину женщины повредил хулиган. Задержанный 23-летний минчанин рассказал в милиции, что был с друзьями в баре, сильно выпивший он попросил друзей отвезти его домой, но те отказались. Обидевшись на друзей, мужчина стал наносить удары, в том числе ногами, по чужой машине.