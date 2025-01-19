Минчанин бил ногами машину 67-летней пенсионерки из-за обиды на своих друзей

В Минске машину пенсионерки повредил молодой минчанин, который обиделся на друзей, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию обратилась 67-летняя минчанка, которая увидела повреждения на своей машине. Пенсионерка сказала, что ее машина была припаркована рядом с домом, и кто-то ее повредил.
Выяснилось, что за несколько дней до этого машину женщины повредил хулиган. Задержанный 23-летний минчанин рассказал в милиции, что был с друзьями в баре, сильно выпивший он попросил друзей отвезти его домой, но те отказались. Обидевшись на друзей, мужчина стал наносить удары, в том числе ногами, по чужой машине.
Ущерб составил около 2000 белорусских рублей. Фигуранта будут судить за хулиганство.
Кроме того, пьяный водитель BMW прятался в баре после погони ГАИ: «Думал затеряться среди посетителей».
Еще в Минске женщина на BMW въехала в столб, когда ее машину подбил другой водитель.