В Башкирии разыскивают пропавшую 22-летнюю девушку

В деревне Старый Каинлык Краснокамского района пропала 22-летняя Карина Фарвазова (Дрыманова). Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».
Девушка перестала выходить на связь 4 ноября, и с тех пор её местонахождение остаётся неизвестным.
Приметы пропавшей — рост 168 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие, одежда неизвестно.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят обратиться в экстренные службы по телефонам: 8 (937) 3−102−112 или 112.