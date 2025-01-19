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В Башкирии разыскивают пропавшую 22-летнюю девушку

Девушка пропала еще в ноябре.

Источник: Башрегионспас

В деревне Старый Каинлык Краснокамского района пропала 22-летняя Карина Фарвазова (Дрыманова). Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Девушка перестала выходить на связь 4 ноября, и с тех пор её местонахождение остаётся неизвестным.

Приметы пропавшей — рост 168 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие, одежда неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просят обратиться в экстренные службы по телефонам: 8 (937) 3−102−112 или 112.