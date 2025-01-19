Подросток получил ожоги во время взрыва газа в селе близ Косшы

По информации пресс-службы МЧС РК в доме произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего начался пожар. К моменту прибытия сотрудников ДЧС огонь охватил кровлю строения.
«Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Благодаря оперативным и слаженным действия сотрудников ДЧС Акмолинской области и Астаны, удалось ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки и не дать распространится огню на большую площадь», — пояснили в пресс-службе ведомстве.
При пожаре пострадал 16-летний подросток, который получил ожоги и был госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как стабильное.
19 января 2025 года в Алматы произошло смертельное ДТП на проспекте аль-Фараби. 20-летний водитель Toyota не справился с управлением, выехал на обочину дорогу, затем налетел на бордюр, а потом — на тротуар где и сбил 39-летнюю женщину. В результате аварии она скончалась на месте происшествия.