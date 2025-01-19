Подросток получил ожоги во время взрыва газа в селе близ Косшы

19 января 2025 года в Алматы произошло смертельное ДТП на проспекте аль-Фараби. 20-летний водитель Toyota не справился с управлением, выехал на обочину дорогу, затем налетел на бордюр, а потом — на тротуар где и сбил 39-летнюю женщину. В результате аварии она скончалась на месте происшествия.