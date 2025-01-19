До 1 апреля на Кубани вывезут замазученный песок с временной площадки

Работы по ликвидации последствий временного хранения песка с нефтепродуктами на специальной площадке планируется завершить до 1 апреля в хуторе Воскресенском в Краснодарском крае. Такие задачи озвучил заместитель начальника Белореченского полигона ТБО Юрий Богородицкий, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперштаб края.
В настоящее время на площадке устанавливается грохот — установка на гусеничном ходу, предназначенная для сухого разделения сыпучих материалов. С помощью этого оборудования мазутные комки будут отделяться от грунта, подобно тому, как отделяют щебень от песка для строительства. Грохот также будет использоваться для просеивания и сортировки песка.
Для установки грохота на территории площадки расчищают место. Все работы планируется завершить в течение 2−3 дней.
Юрий Богородицкий отметил, что на площадку временного хранения замазученного песка было привезено более 125 тысяч тонн песка со всей береговой линии Анапы и Темрюкского района. Он также подчеркнул, что объем работы значительно сократился: если в начале января ежедневно приезжало несколько сотен машин с песком, то сейчас их количество составляет 10−20.
Будут отвозить грязный грунт на сертифицированные предприятия утилизации в Краснодарском крае и Ростовской области.