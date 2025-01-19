До 1 апреля на Кубани вывезут замазученный песок с временной площадки

В настоящее время на площадке устанавливается грохот — установка на гусеничном ходу, предназначенная для сухого разделения сыпучих материалов. С помощью этого оборудования мазутные комки будут отделяться от грунта, подобно тому, как отделяют щебень от песка для строительства. Грохот также будет использоваться для просеивания и сортировки песка.