Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове поздно вечером вспыхнул пожар у торгового центра

Жителей Западного в Ростове напугал пожар возле торгового центра.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону поздним вечером субботы, 18 января, жителей Западного жилого массива напугал пожар. Жители высоток заметили, что дым шел со стороны торгового центра на улице Зорге, и решили, что горит здание. Очевидцы вызвали спасателей.

— Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 21:36, — уточнили в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.

Прибыв на место, пожарные выдохнули: никакого пламени в здании не было. На самом деле загорелся мусор на контейнерной площадке. С огнем справились в считанные минуты: в 21:54 специалисты сообщили о полной ликвидации пожара на площади пять квадратных метров. С пламенем справился один пожарный расчет.