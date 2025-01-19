В Ростове поздно вечером вспыхнул пожар у торгового центра

Прибыв на место, пожарные выдохнули: никакого пламени в здании не было. На самом деле загорелся мусор на контейнерной площадке. С огнем справились в считанные минуты: в 21:54 специалисты сообщили о полной ликвидации пожара на площади пять квадратных метров. С пламенем справился один пожарный расчет.