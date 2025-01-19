В Ростове поздно вечером вспыхнул пожар у торгового центра

В Ростове-на-Дону поздним вечером субботы, 18 января, жителей Западного жилого массива напугал пожар. Жители высоток заметили, что дым шел со стороны торгового центра на улице Зорге, и решили, что горит здание. Очевидцы вызвали спасателей.
— Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 21:36, — уточнили в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.
Прибыв на место, пожарные выдохнули: никакого пламени в здании не было. На самом деле загорелся мусор на контейнерной площадке. С огнем справились в считанные минуты: в 21:54 специалисты сообщили о полной ликвидации пожара на площади пять квадратных метров. С пламенем справился один пожарный расчет.