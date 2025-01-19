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В массовом ДТП с автобусом в Волгоградской области пострадал человек

Авария с участием четырех машин произошла в Новониколаевском районе.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло 18 января в 03.10 на 673-м км автодороги Р-22 «Каспий». Водитель автомобиля ГАЗ-2705, двигавшийся со стороны Москвы в направлении Волгограда, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в автобус «Скания». После столкновения ГАЗ-2705 остановился, и в него врезался легковой автомобиль «Фольксваген Джета». От этого удара от ГАЗ-2705 открепилось запасное колесо и отлетело в «Ладу-Гранту», которая ехала во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ-2705 был доставлен в медучреждение.