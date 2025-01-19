В Петербурге установили личности подростков, снявших штаны у храма

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга установила личности подростков, которые вели себя неподобающим образом у храма Спаса на Крови в историческом центре города, материалы проверки направлены в следственные органы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.