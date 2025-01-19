В Петербурге установили личности подростков, снявших штаны у храма

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга установила личности подростков, которые вели себя неподобающим образом у храма Спаса на Крови в историческом центре города, материалы проверки направлены в следственные органы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Как информирует ведомство, правоохранители при мониторинге интернета обнаружили видео «с неподобающим поведением» трех подростков на фоне храма Спаса на Крови.
«Полицейскими установлены личности участников видеоролика. Ими оказались двое жителей Петербурга 16 и 17 лет, и 13-летний житель города Москвы», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, все трое были опрошены сотрудниками полиции. Материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения и принятия процессуального решения.
Как следует из соответствующего видео, опубликованного в некоторых Telegram-каналах, его участники сняли штаны на фоне храма.