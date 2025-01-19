18-летний омич может сесть на четыре года за вымогательство

Омская полиция сообщила о задержании 18-летнего жителя Октябрьского округа Омска. Парня подозревают в вымогательстве. Он требовал деньги и драгоценности у 16-летней студентки. В полицию обратилась мать девушки, 44-летняя жительница Называевского района.
Она рассказала, что дочь учится в Омске, в одном из колледжей, дома бывает нечасто. Во время последнего визита женщина заметила, что у дочери нет ее золотых сережек. После расспросов матери девушка призналась, что под угрозой расправы отдала золотые украшения знакомому.
Тот обвинил ее в том, что она якобы распространяет о нем нехорошие слухи, а в наказание потребовал отдать ему деньги, сотовый телефон или дорогие украшения. Девушка испугалась и отдала ему сережки.
Мать девушки написала заявление в полицию. Парня задержали, он во всем сознался. Серьги были изъяты из ломбарда, куда вымогатель сдал их за 12 000 рублей. На него завели уголовное дело по статье «вымогательство». По УК РФ фигуранту грозит до 4-х лет лишения свободы.