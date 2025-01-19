18-летний омич может сесть на четыре года за вымогательство

Она рассказала, что дочь учится в Омске, в одном из колледжей, дома бывает нечасто. Во время последнего визита женщина заметила, что у дочери нет ее золотых сережек. После расспросов матери девушка призналась, что под угрозой расправы отдала золотые украшения знакомому.