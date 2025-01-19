Ночью в Перми произошла авария с двумя легковушками и автобусом

В ночь на 19 января на выезде с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов в Перми произошла авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса. Подробности ДТП perm.aif.ru рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
По предварительным данным полиции, около 00:10 водитель 1988 года рождения ехал на автомобил «КИА» по Подлесной в сторону шоссе Космонавтов. В районе выезда на шоссе он не учёл дорожные условия и столкнулся с автомобилем «Хавал», а тот отбросило на автобус «Лиаз».
К счастью, в аварии никто не погиб и даже не пострадал, повреждения получили только транспортные средства. В полиции проводят проверу и устанавливают все обстоятельства ДТП.
Вечером 18 января необычное ДТП было в микрорайоне Плоский: автобус съехал с дороги и врезался в угол дома, практически въехав на детскую площадку.