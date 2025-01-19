Ночью в Перми произошла авария с двумя легковушками и автобусом

По предварительным данным полиции, около 00:10 водитель 1988 года рождения ехал на автомобил «КИА» по Подлесной в сторону шоссе Космонавтов. В районе выезда на шоссе он не учёл дорожные условия и столкнулся с автомобилем «Хавал», а тот отбросило на автобус «Лиаз».