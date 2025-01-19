Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело задушенной женщины нашли в лесу в Воронежской области

В Лискинском районе Воронежской области возбуждено дело об убийстве 32-летней местной жительницы. Погибшую обнаружили в лесу.

По подозрению в убийстве задержан 33-летний муж женщины, он сам пришел в полицию, признался в совершенном преступлении и назвал место, где оставил тело.

Согласно показаниям подозреваемого, они с женой поехали кататься на машине и остановились в лесном массиве. Здесь между супругами возник конфликт, во время которого мужчина задушил жену.
После этого он бросил тело в лесу и скрылся, однако через несколько часов решил прийти к правоохранителям и написать явку с повинной.

В настоящее время подозреваемый задержан, в качестве меры пресечения для него назначено заключение под стражу. Следователи проводят необходимые экспертизы и продолжают сбор доказательств. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.