Тело задушенной женщины нашли в лесу в Воронежской области

По подозрению в убийстве задержан 33-летний муж женщины, он сам пришел в полицию, признался в совершенном преступлении и назвал место, где оставил тело.
Согласно показаниям подозреваемого, они с женой поехали кататься на машине и остановились в лесном массиве. Здесь между супругами возник конфликт, во время которого мужчина задушил жену.
После этого он бросил тело в лесу и скрылся, однако через несколько часов решил прийти к правоохранителям и написать явку с повинной.
В настоящее время подозреваемый задержан, в качестве меры пресечения для него назначено заключение под стражу. Следователи проводят необходимые экспертизы и продолжают сбор доказательств. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.