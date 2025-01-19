Тело задушенной женщины нашли в лесу в Воронежской области

Согласно показаниям подозреваемого, они с женой поехали кататься на машине и остановились в лесном массиве. Здесь между супругами возник конфликт, во время которого мужчина задушил жену.

После этого он бросил тело в лесу и скрылся, однако через несколько часов решил прийти к правоохранителям и написать явку с повинной.