Водолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера «Волгонефть-239»

На месте ликвидации разлива мазута в районе мыса Панагия работает аварийно-спасательная партия Морспасслужбы в составе 44 спасателей.
В районе кормовой части танкера «Волгонефть- 239» произведена замена 400 метров боновых заграждений. Всего для обоновки судна использовано 2210 метров заграждений.
«Завершена работа по окольцеванию грунтом кормовой части “Волгонефть-239”. Водолазы Морспасслужбы обеспечили герметизацию места разлома. Установлен водонепроницаемый материал на днищевой и бортовые балластные отсеки. Закреплены пригрузы и проведена обсыпка глинистой породой», — рассказали в Росморречфлоте.
На данный момент продолжается нагрев мазута. Для нагрева забункировано 10 тонн пресной воды. Новых выходов мазута из анкера «Волгонефть-239» не зафиксировано, подчеркнули в ведомстве.
За вчерашние сутки судами Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы было обследовано более 85,3 кв км акватории в районе ЧС. Загрязнений не обнаружено, отметили в Росморречфлоте.