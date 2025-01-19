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Водолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера «Волгонефть-239»

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Новых утечек мазута с танкера «Волгонефть-239» не обнаружено. Продолжается нагрев продукта внутри судна для дальнейшей откачки. О ходе работ рассказали в Росморречфлоте.

На месте ликвидации разлива мазута в районе мыса Панагия работает аварийно-спасательная партия Морспасслужбы в составе 44 спасателей.

В районе кормовой части танкера «Волгонефть- 239» произведена замена 400 метров боновых заграждений. Всего для обоновки судна использовано 2210 метров заграждений.

«Завершена работа по окольцеванию грунтом кормовой части “Волгонефть-239”. Водолазы Морспасслужбы обеспечили герметизацию места разлома. Установлен водонепроницаемый материал на днищевой и бортовые балластные отсеки. Закреплены пригрузы и проведена обсыпка глинистой породой», — рассказали в Росморречфлоте.

На данный момент продолжается нагрев мазута. Для нагрева забункировано 10 тонн пресной воды. Новых выходов мазута из анкера «Волгонефть-239» не зафиксировано, подчеркнули в ведомстве.

За вчерашние сутки судами Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы было обследовано более 85,3 кв км акватории в районе ЧС. Загрязнений не обнаружено, отметили в Росморречфлоте.

экология