Пьяный житель Жигулевска угнал автомобиль у матери

Находясь на маршруте патрулирования на ул. Ткачева сотрудники ДПС обнаружили съехавший в кювет автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым. Находящийся за рулем мужчина, не нуждающийся в медицинской помощи, пояснил, что у него с собой нет документов на автомобиль и водительского удостоверения. Кроме того, во время общения полицейские заметили у него явные признаки опьянения: резкий запах алкоголя, нарушение речи и координации движений.