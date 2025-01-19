В Анапе на пляжи штормом вынесло новые фрагменты мазута

Напомним, ранее сообщалось, что у танкера, севшего на мель в Темрюкском районе Краснодарского края, создали искусственный заградительный барьер-насыпь. Так нефтепродукты, которые он перевозил, оградили от дальнейшего разлива в море. Специалисты Морспасслужбы разогревают оставшийся мазут, чтобы потом перекочать его в безопасное место.