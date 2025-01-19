В Анапе на пляжи штормом вынесло новые фрагменты мазута. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
«Новые выбросы обнаружены на 24 пляжах Анапы. Здесь работают представители 44 муниципалитетов Кубани с утра, 19 января», — уточнили в региональном оперштабе.
Фрагменты мазута собирают в мешки, отделяя его от песка. 19 января на всей территории региона действует штормовое предупреждение по непогоде. Черное море штормит.
Напомним, ранее сообщалось, что у танкера, севшего на мель в Темрюкском районе Краснодарского края, создали искусственный заградительный барьер-насыпь. Так нефтепродукты, которые он перевозил, оградили от дальнейшего разлива в море. Специалисты Морспасслужбы разогревают оставшийся мазут, чтобы потом перекочать его в безопасное место.