Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анапе на пляжи штормом вынесло новые фрагменты мазута

Новые фрагменты мазута вынесло на пляжи Анапы штормом.

Источник: Комсомольская правда

В Анапе на пляжи штормом вынесло новые фрагменты мазута. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

«Новые выбросы обнаружены на 24 пляжах Анапы. Здесь работают представители 44 муниципалитетов Кубани с утра, 19 января», — уточнили в региональном оперштабе.

Фрагменты мазута собирают в мешки, отделяя его от песка. 19 января на всей территории региона действует штормовое предупреждение по непогоде. Черное море штормит.

Напомним, ранее сообщалось, что у танкера, севшего на мель в Темрюкском районе Краснодарского края, создали искусственный заградительный барьер-насыпь. Так нефтепродукты, которые он перевозил, оградили от дальнейшего разлива в море. Специалисты Морспасслужбы разогревают оставшийся мазут, чтобы потом перекочать его в безопасное место.

экология