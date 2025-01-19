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В уфимскую IT-компанию ищут руководителя на зарплату в 200 тысяч рублей

В Уфе назвали самые высокооплачиваемые вакансии.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы опубликовала список самых высокооплачиваемых вакансий. На некоторые должности ищут человека, у которого ежемесячная зарплата будет достигать 200 тысяч рублей.

Так, будущему руководителю проектов в области информационных технологий обещают от 150 до 200 тысяч рублей.

Также в Уфе ищут инженера-программиста станков с ЧПУ. Ему готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Такую же зарплату обещают инженеру по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Полный список вакансий можно найти на сайте столичной мэрии.

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