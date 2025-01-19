Год принудительных работ получила пассажирка за нападение на контролера в Москве

«В мае 2024 года старший инспектор обнаружила в автобусе женщину, которая не оплатила проезд. Нарушительница начала вести себя агрессивно, оскорбила контролера и несколько раз ударила ее. Перовский районный суд назначил безбилетнице один год лишения свободы условно с заменой на принудительные работы на такой же срок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ни одно нападение на сотрудников Московского транспорта не останется безнаказанным. Это расценивается как «Применение насилия в отношении представителя власти» по ст. 318 УК РФ и предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Штраф за безбилетный проезд — 2 тыс. руб.