Год принудительных работ получила пассажирка за нападение на контролера в Москве

«В мае 2024 года старший инспектор обнаружила в автобусе женщину, которая не оплатила проезд. Нарушительница начала вести себя агрессивно, оскорбила контролера и несколько раз ударила ее. Перовский районный суд назначил безбилетнице один год лишения свободы условно с заменой на принудительные работы на такой же срок», — говорится в сообщении.