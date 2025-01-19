Таксист сбил насмерть пенсионерку на пешеходном переходе в Кобрине

В Кобрине водитель такси сбил насмерть пешехода, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Смертельная авария произошла 18 января в райцентре на улице Ленина. ДТП случилось около 20.00 часов. Предварительно установлено, что 56-летний водитель автомобиля такси проявил невнимательность и вблизи 11-го дома сбил женщину-пешехода. От полученных травм 73-летняя пенсионерка скончалась на месте.
Еще мы писали, что семь человек были доставлены в больницу после опрокидывания маршрутки под Минском: «Маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась».
Кроме того, Минздрав сообщил о травмах семи пострадавших в жестком ДТП с маршруткой под Минском: «Переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы».
Тем временем в ГАИ сказали, что автомобиль есть у каждого второго белоруса.