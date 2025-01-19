Условный пожар потушили на вокзале в Алматы

Спасатели МЧС Казахстана провели пожарно-тактическое учение на железнодорожном вокзале Алматы-2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Отрабатывались действия по тушению условного пожара в здании вокзала, а также взаимодействие с администрацией железнодорожного комплекса.
«Особое внимание уделялось спасению людей с ограниченными возможностями, что является важной частью подготовки для обеспечения безопасности на объектах с большой посещаемостью. Все поставленные задачи были успешно выполнены, и полученный опыт будет использован в дальнейшей работе для повышения эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях», — говорится в сообщении.