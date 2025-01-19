Условный пожар потушили на вокзале в Алматы

«Особое внимание уделялось спасению людей с ограниченными возможностями, что является важной частью подготовки для обеспечения безопасности на объектах с большой посещаемостью. Все поставленные задачи были успешно выполнены, и полученный опыт будет использован в дальнейшей работе для повышения эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях», — говорится в сообщении.