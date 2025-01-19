По факту убийства жителей села Русское Поречное Суджанского района завели дело

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащими ВСУ мирных жителей села Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.
«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.
Установлено, что в январе 2025 года боевики ВСУ, находясь в населенном пункте Русское Поречное, совершили убийство не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвале жилого дома.
В СК России отметили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.