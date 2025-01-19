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Уральца «Банзая» отправили в СИЗО за убийство знахаря

Суродеев жил в посёлке Кедровка и занимался целительством.

Берёзовский городской суд Свердловской области постановил арестовать Андрея Овчинникова по прозвищу «Банзай» по обвинению в убийстве знахаря, «Сенсея» и «Колдуна» Алексея Суродеева. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

СКР настаивал на заключении под стражу. Суд удовлетворил это ходатайство. В СИЗО «Банзай» пробудет до 7 марта.

Напомним, Суродеев жил в посёлке Кедровка и занимался целительством. По данным суда, очередной сеанс народной медицины завершился ножевым ранением. Из-за него потерпевший скончался через некоторое время в больнице.

Ранее СКР сообщал о нескольких ножевых ранениях. По данным следствия, их причиной стал конфликт, возникший в ходе распития спиртного.