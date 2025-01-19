Под Волгоградом из-за люстры сгорела квартира в многоэтажке

На 4-м этаже многоэтажного дома в городе-спутнике Волгограда вспыхнула квартира. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, пожар на 12 «квадратах» оперативно потушили 16 специалистов и 5 единиц спецтехники.
Установлено, что причиной возгорания стали неполадки с люстрой.
В этой связи представители ведомства призывают доверять установку и обслуживание электрической проводки только профессионалам. Следует также установить пожарный извещатель, купить огнетушитель и использовать исправное электрооборудование.