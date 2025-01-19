Три машины столкнулись на проспекте Пушкина в Минске

Еще одно ДТП случилось ранее в воскресенье в окрестностях белорусской столицы: в нескольких километрах от городского поселка Мачулищи маршрутка попала в ДТП. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Mercedes опрокинулся и едва не столкнулся с деревом.