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Три машины столкнулись на проспекте Пушкина в Минске

Ранее в столичной ГАИ сообщили, что на проспекте Пушкина из-за аварии затруднено движение.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Столкновение трех автомобилей произошло в Минске в воскресенье, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранее в столичной ГАИ сообщили, что на проспекте Пушкина из-за аварии затруднено движение.

Как уточнили в пресс-службе ГАИ Минска, ДТП случилось примерно в 12:50 недалеко от пересечения проспекта Пушкина и улицы Ольшевского, там столкнулись Geely, Ford и Dacia.

«Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в городской ГАИ.

Трех человек доставили в больницу для обследования — 39-летнего водителя и 26-летнего пассажира автомобиля «Geely», а также 51-летнего водителя автомобиля «Ford».

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.

Еще одно ДТП случилось ранее в воскресенье в окрестностях белорусской столицы: в нескольких километрах от городского поселка Мачулищи маршрутка попала в ДТП. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Mercedes опрокинулся и едва не столкнулся с деревом.

Как сообщили в Минздраве, в этой аварии пострадали семь человек, шесть из них госпитализированы.