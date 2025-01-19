Три автомобиля жестко столкнулись на проспекте Пушкина в Минске

В Минске три автомобиля попали в жесткое ДТП на проспекте Пушкина, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Серьезная авария произошла в белорусской столице примерно в 12.50 часов вблизи пересечения проспекта Пушкина с улицей Ольшевского.
Среди трех авто, попавших в ДТП, «Джили», «Форд» и «Дача», также оказался автомобиль такси.
В ГАИ уточнили, что в аварии пострадали 39-летний водитель и 26-летний пассажир «Джили», а также 51-летний водитель «Форда». Их доставили в больницу для обследования.
Как уточнили в ГАИ, из-за произошедшей аварии движение транспорта по проспекту Пушкина оказалось затруднено в обоих направлениях.
Еще мы писали, что семь человек были доставлены в больницу после опрокидывания маршрутки под Минском: «Маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась».
Кроме того, Минздрав сообщил о травмах семи пострадавших в жестком ДТП с маршруткой под Минском: «Переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы».
Также таксист сбил насмерть пенсионерку на пешеходном переходе в Кобрине.