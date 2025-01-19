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Три автомобиля жестко столкнулись на проспекте Пушкина в Минске

Три человека попали в больницу после жесткого столкновения трех авто в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске три автомобиля попали в жесткое ДТП на проспекте Пушкина, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Серьезная авария произошла в белорусской столице примерно в 12.50 часов вблизи пересечения проспекта Пушкина с улицей Ольшевского.

Среди трех авто, попавших в ДТП, «Джили», «Форд» и «Дача», также оказался автомобиль такси.

В ГАИ уточнили, что в аварии пострадали 39-летний водитель и 26-летний пассажир «Джили», а также 51-летний водитель «Форда». Их доставили в больницу для обследования.

Как уточнили в ГАИ, из-за произошедшей аварии движение транспорта по проспекту Пушкина оказалось затруднено в обоих направлениях.

Еще мы писали, что семь человек были доставлены в больницу после опрокидывания маршрутки под Минском: «Маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась».

Кроме того, Минздрав сообщил о травмах семи пострадавших в жестком ДТП с маршруткой под Минском: «Переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы».

Также таксист сбил насмерть пенсионерку на пешеходном переходе в Кобрине.