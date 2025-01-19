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Волгоградцев предупреждают о мошенниках, которые обманывают школьников

В Волгоградской области появилась новая схема мошенничества, нацеленная на детей.

Злоумышленники звонят родителям под видом руководителей школ или учителей и представляются сотрудниками образовательной организации. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, они используют дипфейк-технологии и подменные номера, чтобы звучать максимально убедительно.

Под предлогом обновления электронного журнала, списка учащихся или профиля в образовательной платформе «Сферум» аферисты просят предупредить ребенка о том, что ему позвонят из школы. Затем они связываются с ребенком и убеждают его сообщить им номер из СМС-сообщения.

Этот код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги». Родителям важно предупредить детей.