Волгоградцев предупреждают о мошенниках, которые обманывают школьников

Злоумышленники звонят родителям под видом руководителей школ или учителей и представляются сотрудниками образовательной организации. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, они используют дипфейк-технологии и подменные номера, чтобы звучать максимально убедительно.
Под предлогом обновления электронного журнала, списка учащихся или профиля в образовательной платформе «Сферум» аферисты просят предупредить ребенка о том, что ему позвонят из школы. Затем они связываются с ребенком и убеждают его сообщить им номер из СМС-сообщения.
Этот код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги». Родителям важно предупредить детей.