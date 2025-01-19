Волгоградцев предупреждают о мошенниках, которые обманывают школьников

Под предлогом обновления электронного журнала, списка учащихся или профиля в образовательной платформе «Сферум» аферисты просят предупредить ребенка о том, что ему позвонят из школы. Затем они связываются с ребенком и убеждают его сообщить им номер из СМС-сообщения.