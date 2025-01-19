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Несколько людей чудом выжили после оползня в Сочи

В Хостинском районе Сочи произошла подвижка грунта. В оползневой зоне оказался частный жилой дом на улице Есауленко.

Как рассказали жители соседнего дома, обрушение опорной стены, повредившее частный дом и прилегающую территорию, случилось 18 января в четыре часа утра.

«Жители чудом остались живы. Пострадало имущество, а три автомобиля упали в пропасть. Люди самостоятельно выбирались с ребенком на руках», — отметили соседи пострадавших.

По их мнению, причиной стало незаконное строительство рядом с существующими жилыми объектами многоэтажных домов на оползневом склоне, причем менее чем в 500 метрах от моря.

«Шести жителям предоставлены места в пункте временного размещения, администрация города оказывает необходимое содействие. Пострадавших нет, сети коммуникаций близлежащих домов не нарушены», — сообщила мэрия.

ЖКХ