Несколько людей чудом выжили после оползня в Сочи

Как рассказали жители соседнего дома, обрушение опорной стены, повредившее частный дом и прилегающую территорию, случилось 18 января в четыре часа утра.
«Жители чудом остались живы. Пострадало имущество, а три автомобиля упали в пропасть. Люди самостоятельно выбирались с ребенком на руках», — отметили соседи пострадавших.
По их мнению, причиной стало незаконное строительство рядом с существующими жилыми объектами многоэтажных домов на оползневом склоне, причем менее чем в 500 метрах от моря.
«Шести жителям предоставлены места в пункте временного размещения, администрация города оказывает необходимое содействие. Пострадавших нет, сети коммуникаций близлежащих домов не нарушены», — сообщила мэрия.