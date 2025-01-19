Нижегородец судится из-за айфонов за 15 рублей

Житель Нижнего Новгорода судится из-за айфонов за 15 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Первого кассационного суда.
Нижегородец в интернет-магазине увидел телефоны Apple iPhone по три рубля за каждый и заказал пять штук. В этот же день ему отменили заказ, сославшись на то, что цена на сайте была неверная.
Мужчина обратился в суд на продавца и потребовал передать ему оплаченный заранее товар и выплатить неустойку. Однако Сормовский районный суд отказал мужчине. Нижегородец подал апелляцию, но суд второй инстанции также встал на сторону продавца.
Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляцию, отметив, что стоимость товара фиксируется в момент заключения договора между покупателем и продавцом, который происходит при оформлении заказа. Изменить цену продавец не может.
Юридически, чтобы был заключен договор купли-продажи онлайн, должен быть выдан товарный чек, поэтому момент списания средств не является им. Дело направили на новое апелляционное рассмотрение.