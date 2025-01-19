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У жителя Челябинска полиция нашла нелегального алкоголя на 4 млн рублей

У жителя Челябинска полиция нашла нелегального алкоголя на сумму около 4 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Высокоградусную продукцию недобросовестный бизнесмен хранил в трех арендованных гаражах и одном складском помещении.

Помимо этого коробки с готовыми к реализации бутылками полицейские обнаружили в его «ГАЗели»: мужчина привез товар для продажи. Факт совершения сделки был зафиксирован оперативниками.

«В общей сложности из незаконного оборота стражи порядка изъяли порядка 12 тыс. бутылок немаркированного алкоголя на сумму около 4 млн рублей», — сообщил дежурный офицер пресс-службы регионального Главка МВД.

По обстоятельствам участия в незаконном обороте алкогольной продукции возбуждено уголовное дело.

Добавим, что установили и задержали 40-летнего мужчину сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела полиции «Ленинский».