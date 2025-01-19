У жителя Челябинска полиция нашла нелегального алкоголя на 4 млн рублей

Высокоградусную продукцию недобросовестный бизнесмен хранил в трех арендованных гаражах и одном складском помещении.
Помимо этого коробки с готовыми к реализации бутылками полицейские обнаружили в его «ГАЗели»: мужчина привез товар для продажи. Факт совершения сделки был зафиксирован оперативниками.
«В общей сложности из незаконного оборота стражи порядка изъяли порядка 12 тыс. бутылок немаркированного алкоголя на сумму около 4 млн рублей», — сообщил дежурный офицер пресс-службы регионального Главка МВД.
По обстоятельствам участия в незаконном обороте алкогольной продукции возбуждено уголовное дело.
Добавим, что установили и задержали 40-летнего мужчину сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела полиции «Ленинский».