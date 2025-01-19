На Урале мужчину убили и попытались сжечь

У погибшего эксперты зафиксировали резаную рану головы и обугливание туловища, конечностей и мягких тканей головы. Силовики задержали мужчин 2003 и 2004 года рождения. По данным следствия, на улице Трудовой между ними и незнакомым им человеком рано утром 18 января возник конфликт. Потом они ранили оппонента в голову ножом, а потом оттащили к гаражам на улице Северной и попытались сжечь. Похитили у него банковскую карту и мобильный телефон. По данным пресс-секретаря областной полиции Валерия Горелых, оба задержанных не были ранее судимы. Один из них работал комплектовщиком, а второй — продавцом-кассиром. Сейчас их проверяют на причастность к другим преступлениям.