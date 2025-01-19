Директор санатория в Башкирии, где нашли норовирус, прокомментировал ситуацию

В башкирском санатории нашли случай заражения норовирусом. Пятеро отдыхавших пожаловались на недомогание и обратились за медицинской помощью. По факту случившегося прокуратура начала проверку.
Руководитель здравницы Кашшаф Ямалетдинов прокомментировал сложившую ситуацию и заявил, что никакого случая массового отравления в санатории не было, назвав это «небольшим недомоганием».
— Небольшое недомогание, кишечное расстройство и рвота, было у пяти человек. Это люди возраста примерно 50−70 лет, детей среди них нет, — сказал он.
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